Силовые структуры
19:57, 12 февраля 2026Силовые структуры

Российский пристав поплатился за полученную от преступников взятку

В Челябинске получивший взятку от преступников пристав арестован на 2 месяца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Челябинске суд арестовал получившего взятку от преступников начальника отдела по работе с юридическими лицами Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигурант заключен под стражу до 11 апреля 2026 года.

По данным следствия, пристав действовал в интересах членов криминального сообщества, которые занимались вымогательством. По их запросам он проверял физических лиц по ведомственным и информационным базам ФССП России.

Ранее сообщалось, что в качестве вознаграждения он получил от них автомобиль в личное пользование. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России.

