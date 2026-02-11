Начальник судебных приставов России попался на связях с бандитами

Правоохранительные органы задержали начальника отдела по работе с юридическими лицами Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Челябинской области Виталия Рогозина, которого уличили в связях с местным криминалитетом. Об этом «Ленте.ру» сообщили источник в силовых структурах.
Коррупционное преступление выявили сотрудники челябинского управления ФСБ. По данным спецслужбы, Рогозин проверял и передавал бандитам сведения о гражданах из ведомственных информационных баз. Эту информацию представители преступного сообщества использовали для вымогательства.
В качестве вознаграждения Рогозин получил от них автомобиль в личное пользование, уточняет Ura.ru.
Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело о получении взятки. По месту его жительства и работы проводятся обыски.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала шесть сотрудников комбината в Челябинске за хищение продукции, изготовленной по госзаказу.