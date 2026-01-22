Реклама

08:55, 22 января 2026

ФСБ раскрыла схему хищения спецсплавов с завода на миллионы рублей

В Челябинске сотрудники комбината попались на хищении спецстали
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске ФСБ задержала шесть сотрудников комбината, выполнявшего госзаказ по изготовлению спецсталей. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает KP.RU.

По данным следствия, мастер остывочного отделения с сообщниками украли ферросплавную продукцию и продали ее сторонней фирме. При перевозке часть продукции отгружалась, а вместо нее подсовывался металл худшего качества. Предварительный ущерб уже превысил 25 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о растрате. В ближайшее время суд изберет обвиняемым меру пресечения.

Ранее сообщалось о завершение расследования уголовного дела о хищении 2,2 миллиарда рублей при выполнении гособоронзаказа «Десятым подшипниковым заводом».

