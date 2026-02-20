Курсы доллара и евро выросли

Центробанк повысил курсы зарубежных валют на выходные

Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил официальные курсы зарубежных валют на выходные и праздничные дни, а также вторник, 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк установил курс доллара на отметке в 76,75 рубля. В сравнении более ранним показателем американская валюта подорожала на 11 копеек.

Вырос также и официальный курс евро. Регулятор поднял его на 11 копеек, до 90,28 рубля.

Не остался в стороне и китайский юань. Стоимость валюты страны БРИКС скорректировали на две копейки, до 11,09 рубля.

По мнению главного экономиста государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача, курс доллара к концу 2026 года вырастет с нынешних 76 рублей до 88-89 рублей. По словам специалиста, такое изменение уровней показатель произойдет в случае отсутствия «кардинальных шоков» с экспортом нефти. В то же время российскому бизнесу был бы выгоден курс, составляющий примерно 94-95 рублей за доллар, заявил Клепач.