Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 20 февраля 2026Экономика

Курсы доллара и евро выросли

Центробанк повысил курсы зарубежных валют на выходные
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил официальные курсы зарубежных валют на выходные и праздничные дни, а также вторник, 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк установил курс доллара на отметке в 76,75 рубля. В сравнении более ранним показателем американская валюта подорожала на 11 копеек.

Вырос также и официальный курс евро. Регулятор поднял его на 11 копеек, до 90,28 рубля.

Не остался в стороне и китайский юань. Стоимость валюты страны БРИКС скорректировали на две копейки, до 11,09 рубля.

По мнению главного экономиста государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача, курс доллара к концу 2026 года вырастет с нынешних 76 рублей до 88-89 рублей. По словам специалиста, такое изменение уровней показатель произойдет в случае отсутствия «кардинальных шоков» с экспортом нефти. В то же время российскому бизнесу был бы выгоден курс, составляющий примерно 94-95 рублей за доллар, заявил Клепач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

    Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

    Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

    В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

    Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

    Курсы доллара и евро выросли

    Одного туриста спасли из ушедшей под лед Байкала «буханки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok