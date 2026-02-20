Политолог Данилин: Никто в ЕС не хочет членства Украины в блоке

Никто в Европейском союзе (ЕС) не хочет видеть Украину в сообществе, поэтому Брюссель будет использовать любые отговорки, чтобы не пустить Киев в блок. Такое мнение выразил политолог Павел Данилин, передает РИА Новости.

«Я думаю, никто не хочет видеть Украину внутри ЕС, и все будут использовать любые отговорки — то Словакия вперед выступит, то Венгрия, то еще что-нибудь — чтобы не принимать Украину в Евросоюз», — заявил эксперт.

Данилин подчеркнул, что даже верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергает возможность вступления Украины в объединение.

Ранее издание Die Welt сообщило, что в ЕС допускают отказ президента Украины Владимира Зеленского от территорий в обмен на ускоренное присоединение Киева к сообществу. При этом авторы материала подчеркнули, что Украина еще далека от полноценного вступления в Евросоюз из-за проблем в таких областях, как коррупция и верховенство права.