Россиянам напомнили о наказании за неправильную парковку во дворах

Член ОП Машаров: Неправильная парковка во дворе карается штрафом 5000 рублей

Российское законодательство предусматривает штрафы за неправильную парковку в жилых дворах. О размере взыскания напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Его цитирует РИА Новости.

Правила остановки и стоянки во дворе аналогичны тем, которые действуют и в городе, предупредил Машаров. Так, парковка на тротуаре недопустима и в пределах двора — штраф за нее составляет 1000 рублей. Среди других мест, где нельзя парковаться у дома, — газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, а также места для инвалидов. Последние регулируются отдельным законом и обозначены соответствующими знаками и разметкой. За стоянку в таком месте можно получить штраф суммой до 5000 рублей.

Парковка также запрещена на въездах и выездах из дворов — за данное нарушение грозит штраф размером до 2000 рублей. Кроме того, припаркованный автомобиль не должен препятствовать движению пожарной техники и мусоровозов. По закону, минимальное расстояние от парковочного места до подъезда дома не должно быть меньше десяти метров, уточнил Машаров.

