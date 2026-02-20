Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:38, 20 февраля 2026Авто

Россиянам напомнили о наказании за неправильную парковку во дворах

Член ОП Машаров: Неправильная парковка во дворе карается штрафом 5000 рублей
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российское законодательство предусматривает штрафы за неправильную парковку в жилых дворах. О размере взыскания напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Его цитирует РИА Новости.

Правила остановки и стоянки во дворе аналогичны тем, которые действуют и в городе, предупредил Машаров. Так, парковка на тротуаре недопустима и в пределах двора — штраф за нее составляет 1000 рублей. Среди других мест, где нельзя парковаться у дома, — газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, а также места для инвалидов. Последние регулируются отдельным законом и обозначены соответствующими знаками и разметкой. За стоянку в таком месте можно получить штраф суммой до 5000 рублей.

Парковка также запрещена на въездах и выездах из дворов — за данное нарушение грозит штраф размером до 2000 рублей. Кроме того, припаркованный автомобиль не должен препятствовать движению пожарной техники и мусоровозов. По закону, минимальное расстояние от парковочного места до подъезда дома не должно быть меньше десяти метров, уточнил Машаров.

Ранее автолюбителей успокоили насчет наказания за отсутствие аптечки в машине. Штрафовать за это теперь не будут, несмотря на это юристы советуют держать ее в багажнике на случай непредвиденного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Свиней заставили перерабатывать в российском городе

    В Германии захотели изменений на границе с Польшей

    В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

    Залужный сравнил армию России с Майком Тайсоном

    Сын Кадырова запустил флешмоб

    Водонаева внезапно заговорила о пересадке волос

    Российский тренер ударил воспитанника доской для плавания и силой окунул под воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok