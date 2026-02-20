Появились результаты вскрытия умершего спустя два дня после рождения российского младенца

Вскрытие умершего в Симферополе младенца показало заражение синегнойной палочкой

Младенец из Симферополя, о смерти которого сообщалось в январе, был заражен синегнойной палочкой. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия умершего ребенка, которые появились у Baza в Telegram.

Как пишет издание, первоначальный диагноз указывал на сепсис с тяжелым кислородным голоданием и кровоизлиянием в мозг. В результате мать обвинила медиков в халатности, а Следственный комитет назначил экспертизу.

Обнаруженная в организме новорожденного в ходе вскрытия синегнойная палочка является возбудителем внутрибольничных инфекций. При этом у матери следов заражения не обнаружили. По информации канала, роддом не стал сообщать в Роспотребнадзор конкретную причину смерти ребенка, указав соответствующей графе «другие болезни, осложняющие беременность и деторождение». Сейчас ведомство проводит эпидемиологическое расследование. Также возбуждены уголовные дела о причинении ребенку смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью его матери.

Кроме того, на врачей этого же перинатального центра пожаловались и другие матери. Женщины заявили о безразличии врачей и игнорировании симптомов, что привело к смерти их детей. На данный момент они работают с адвокатом.

