11:09, 20 февраля 2026Путешествия

Россияне поедут отдыхать на 8 Марта в четыре города

Лидерами по бронированиям на 8 Марта стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи
Алина Черненко

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россияне поедут отдыхать на праздничные выходные в честь 8 Марта в четыре города страны. Таковы данные исследования сервиса бронирования «Отелло», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что лидерами по бронированиям в период с 6 по 9 марта стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Кроме того, в топ популярных направлений вошли федеральная территория Сириус, село Эстосадок в Краснодарском крае, Иркутск, Новосибирск, Шерегеш и Адлер.

Авторы исследования также отметили, что дешевле всего остановиться можно в Иркутске — там средняя стоимость ночи составляет 4,6 тысячи рублей. В Новосибирске и Санкт-Петербурге проживание обойдется примерно в 6 тысяч рублей.

В 2025 году топ направлений для путешествий на выходные в честь 8 Марта выглядел иначе. В топ-3 входил Владивосток, а в топ-10 — Екатеринбург.

Ранее россиянам назвали самое доступное по цене пляжное направление на 8 Марта. Им стал Египет.

