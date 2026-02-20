В России установлен новый рекорд по продажам автомобилей одного типа

«Автостат»: Внедорожники и кроссоверы занимают почти 72 процента авторынка РФ

Российский автомобильный рынок установил рекорд. Доля SUV (кроссоверы и внедорожники) составила 71,1 процента от общего объема продаж новых легковых машин, сообщает «Автостат». Аналитики констатируют, что этот показатель является беспрецедентным. Предыдущее максимальное значение (67,7 процента) было зафиксировано в 2024 году.

Но сама тенденция к обновлению максимумов наблюдается в сегменте уже длительное время. С 2016 по 2025 год доля SUV ежегодно устанавливала новые рекорды. Так, в 2017 году этот сегмент впервые перешагнул порог в 40 процентов. К 2021 году популярность возросла до более чем 50 процентов, а в 2023 году кроссоверы и внедорожники заняли уже 60 процентов рынка.

Аналитики отмечают, что в 2007 году на долю таких машин приходился лишь каждый шестой проданный экземпляр (16,7 процента). Через год этот показатель еще подрос (19,5 процента), а в 2010 году сегмент занимал уже почти четверть рынка (24,3 процента). В 2012 году впервые было зафиксировано превышение 30-процентной отметки.

Ранее российские владельцы китайского внедорожника Jetour T2 озвучили претензии к машине.