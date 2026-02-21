Британию осудили за отказ предоставить базы для атаки на Иран

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил действующие власти страны, которые отказались предоставить США доступ к военным базам для атаки на Иран. Об этом он пишет в своей колонке для издания Daily Mail.

«Стармер [премьер-министр Великобритании Кир — прим. «Ленты.ру»] посылает наихудший из возможных сигналов в худшее время: что на Великобританию под руководством лейбористов больше нельзя будет полагаться», — написал Джонсон. Бывший премьер-министр уверен, что американцы, получившие отказ от Британии, смогут найти другое решение.

Ранее сообщалось, что США в скором времени могут нанести ограниченный удар по Ирану. Таким образом они намерены сподвигнуть республику пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки.

Позже газета The Times со ссылкой на источники заявила, что Великобритания не дала разрешение США на использование своих военных баз для ударов по Ирану.