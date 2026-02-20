Стало известно о планах Трампа ударить по одной стране

WSJ: Трамп может нанести ограниченный удар по Ирану

В скором времени США могут нанести ограниченный удар по Ирану, чтобы сподвигнуть республику пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки. Как сообщает The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп сейчас рассматривает такую возможность.

Предположительно, Вашингтон может атаковать Тегеран в течение следующих нескольких дней. Ожидается, что целями станут военные и правительственные объекты. В том случае, если и после этого Иран не согласится на условия США, американская сторона начнет масштабную военную кампанию, целью которой может стать свержение властей республики.

Уточняется, что пока Трамп не принял окончательное решение на этот счет.

Ранее стало известно, что Вашингтон отводит Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Соединенными Штатами.