В Британии призвали ввести европейские войска на Украину до одного решения Путина

Джонсон: Надо немедленно ввести войска на Украину, не дожидаясь согласия Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно ввести войска на территорию Украины, не дожидаясь решения Москвы о прекращении огня. Европейские военные, по мнению политика, нужны там для выполнения небоевых задач, об этом он рассказал в интервью BBC.

«Если у нас есть план по развертыванию войск после войны, после того как [президент России Владимир] Путин согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?» — аргументировал свою позицию британский экс-премьер. Он отметил, что прямо сейчас можно отправить европейских военных в республику, но только в «мирные регионы».

Джонсон также выразил мнение, что начала украинского конфликта можно было избежать, однако Россию «воодушевило» общее ощущение ослабления Запада. Союзники Киева, по его словам, действовали слишком медленно и осторожно.

«Если бы у нас была ясность и простота в отношении Украины, а не бесконечные увиливания и неясности, мы могли бы предотвратить это нападение», — заключил Джонсон.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал планы НАТО ввести войска на Украину. По его словам, их стоит воспринимать как подготовку к интервенции.