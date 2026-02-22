Реклама

17:36, 22 февраля 2026

Домой к Трампу попытался наведаться вооруженный мужчина

Секретная служба пресекла проникновение вооруженного мужчины в резиденцию Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Arafat Barbakh / Reuters

Секретная служба США пресекла проникновение вооруженного мужчины в резиденцию американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава силового ведомства Энтони Гульельми.

«Вооруженный мужчина [ликвидирован] (...) агентами секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго», — написал он.

Мужчина приблизительно 20 лет имел с собой пистолет и канистру.

13 июля 2024 года произошло предыдущее покушение на Трампа, бывшего на тот момент кандидатом в президенты. В Трампа выстрелили, когда тот говорил о своем сопернике Джо Байдене. Он резко прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

