Экономист высказался о рисках ослабления рубля

Экономист Абрамов: Способных ослабить рубль факторов сейчас нет

Факторов, которые способны ослабить рубль, сегодня нет, заявил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. Так о рисках ослабления национальной валюты экономист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я пока не вижу каких-то факторов, которые бы развернули курс. Риск ослабления рубля, конечно, всегда остается. Но для этого должны произойти какие-то события. Например, активизация импорта или введение ограничений государством по исполнению бюджетных правил, когда продают часть валюты на рынке. Или должны произойти какие-то кардинальные изменения в потоках валюты по торговым операциям», — рассказал Абрамов.

Экономист добавил, что пока не видит способные ослабить рубль изменения. «Скорее скачки в этой области поведенческие. Я думаю, что пока повода для паники нет», — заключил он.

Ранее стало известно, что Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил официальные курсы зарубежных валют на выходные и праздничные дни, а также вторник, 24 февраля.

Центробанк установил курс доллара на отметке в 76,75 рубля. В сравнении с более ранним показателем, американская валюта подорожала на 11 копеек. Вырос также и официальный курс евро. Регулятор поднял его на 11 копеек, до 90,28 рубля.

