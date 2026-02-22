Реклама

01:25, 22 февраля 2026

Евросоюз «прокололся» из-за одного оборонного проекта

Euractiv: Застопорившийся проект «стены дронов» показал дисфункцию ЕС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Застопорившийся проект по созданию «стены дронов» в Европе — это пример дисфункции Евросоюза и неспособности его членов координировать свои усилия по обороне. Об этом пишет издание Euractiv.

«Несмотря на то, что она является флагманским проектом ЕС (...) сейчас она находится в тупике, будучи ослабленной разногласиями по вопросам технологий и руководства», — отметило издание.

По мнению авторов Euractiv, такие примеры обнажают глубокие расколы в процессе европейского перевооружения.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов сообщил, что «стену» построят на основе автономных дронов с искусственным интеллектом (ИИ).

