15:05, 22 февраля 2026Россия

Песков призвал не обращать внимания на риторику Зеленского

Песков: Путин никогда не позволяет себе плохих слов в адрес других президентов
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин никогда не высказывается оскорбительно о других лидерах, а на риторику Владимира Зеленского обращать внимание не нужно. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал в программе «Москва. Кремль. Путин». Его цитирует РИА Новости.

Отвечая на вопрос о выражениях, которые использует Зеленский в своих интервью и выступлениях, представитель Кремля призвал равняться на российского президента, который, по его словам, «никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес других глав государств, какими бы они ни были достойными этих плохих слов».

Говоря о переговорах по поводу украинского урегулирования, Песков назвал их сложными и рабочими. Он подчеркнул, что вернувшейся из Женевы российской делегации «есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства».

