Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 22 февраля 2026Россия

В Кремле назвали переговоры по Украине сложными

Песков назвал сложными и рабочими переговоры между Россией, США и Украиной
Дмитрий Воронин
Владимир Мединский и Игорь Костюков во время трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве

Владимир Мединский и Игорь Костюков во время трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Кремле назвали сложными и рабочими переговоры по поводу украинского урегулирования, которые ведут Москва, Вашингтон и Киев. Об этом со ссылкой на комментарий, который дал журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Процесс очень сложный, процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о настроениях у представителей российской делегации, вернувшихся из Швейцарии.

Российскую делегацию на очередном раунде переговоров, который прошел в Женеве 17-18 февраля, возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. По итогам второго дня он назвал их «тяжелыми, но деловыми» и уточнил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.

По данным СМИ, переговоры могут продолжиться уже на следующей неделе в том же трехстороннем формате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бортников заявил о британском следе в покушении на генерала Алексеева

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    В Кремле рассказали о роли ЕС в переговорах по Украине

    Москвичам указали на недостаток одного витамина к концу зимы

    В Кремле назвали переговоры по Украине сложными

    Полицейские переоделись во льва ради поимки неуловимого вора

    Россиян предупредили о подорожании сезонных услуг по уходу за машиной

    Шведка Андерссон выиграла в масс-старте на Олимпиаде, Непряева стала 11-й

    Глава Минобороны Великобритании захотел первым направить войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok