В Кремле назвали переговоры по Украине сложными

Песков назвал сложными и рабочими переговоры между Россией, США и Украиной

Владимир Мединский и Игорь Костюков во время трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Кремле назвали сложными и рабочими переговоры по поводу украинского урегулирования, которые ведут Москва, Вашингтон и Киев. Об этом со ссылкой на комментарий, который дал журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Процесс очень сложный, процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о настроениях у представителей российской делегации, вернувшихся из Швейцарии.

Российскую делегацию на очередном раунде переговоров, который прошел в Женеве 17-18 февраля, возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. По итогам второго дня он назвал их «тяжелыми, но деловыми» и уточнил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.

По данным СМИ, переговоры могут продолжиться уже на следующей неделе в том же трехстороннем формате.