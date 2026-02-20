Раскрыты детали новых переговоров по Украине

РИА Новости: Новые переговоры по Украине пройдут в трехстороннем формате

Новый раунд по урегулированию конфликта на Украине пройдет в трехстороннем формате — Россия, Украина и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Трехсторонний формат», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти уже на следующей неделе в Женеве.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.