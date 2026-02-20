Стало известно о новых переговорах по Украине

Новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти уже на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Переговоры могут возобновиться уже на следующей неделе. Снова в Женеве», — указал собеседник агентства.
При этом источник не уточнил, продолжатся ли переговоры в трехстороннем формате — Россия, Украина и США.
17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.