Мир
22:47, 22 февраля 2026Мир

В Мексике начались массовые беспорядки

В Мексике начались беспорядки после сообщений о ликвидации наркобарона Эль Менчо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Мексике вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо). Об этом сообщает издание Mexico News Daily.

В нескольких штатах Мексики члены картелей начали жечь грузовики и автобусы, перекрывать трассы и устраивать перестрелки. Также сообщается о стрельбе в районе аэропорта Гвадалахары, а в ряде городов атакованы административные здания.

Спецоперация была проведена в воскресенье, 22 февраля, в муниципалитете Тальпа-де-Альенде (штат Халиско). В ответ на действия правительства представители картеля начали перекрывать автомобильные трассы. После ареста Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка именно Сервантес считался одним из самых могущественных наркобаронов. Члены картеля контролируют значительную часть трафика и действуют во многих штатах Мексики.

