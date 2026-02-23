Пришедший к дому Трампа с дробовиком американец оказался одержим Эпштейном

24-летний американец, нейтрализованный сотрудниками секретной службы у дома президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, оказался одержим делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает TMZ.

По данным источников, Остин Такер Мартин, работавший в престижном гольф‑клубе в Северной Каролине, был глубоко встревожен делом Эпштейна, считая его правительственным заговором. За неделю до попытки проникновения в Мар-а-Лаго он отправил коллеге сообщение, в котором назвал опубликованные файлы финансиста свидетельством «реального и неоспоримого зла». Сослуживцы Мартина рассказали, что мужчина часто рассуждал о том, как «могущественные люди уходят от ответственности» за преступления, вскрывшиеся благодаря документам Эпштейна. При этом он открыто поддерживал Дональда Трампа, называя его сильным лидером, и регулярно обсуждал с коллегами свою христианскую веру.

При этом, по словам близких, помимо политических убеждений Мартин испытывал все большую фрустрацию из‑за финансовых трудностей. Он жаловался, что молодым людям приходится работать на двух работах или жить с соседями, чтобы свести концы с концами. Американец даже пытался создать профсоюз для повышения зарплат, но никто из коллег его не поддержал. Сам Мартин жил с родителями и подрабатывал уличным художником. В день инцидента Мартин попытался проникнуть в резиденцию действующего президента США, имея при себе дробовик и канистру с топливом. Расследование продолжается, однако знакомые мужчины настаивают, что он был добрым, но психически неустойчивым человеком. По их словам, к трагедии привела одержимость теориями заговора в сочетании с бытовыми проблемами.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала о постоянных проблемах в расследованиях дела Джеффри Эпштейна. По ее словам, они начались еще при президенте Джордже Буше-младшем.