Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 23 февраля 2026Мир

Нейтрализованный при попытке проникнуть в дом Трампа мужчина оказался одержим Эпштейном

Пришедший к дому Трампа с дробовиком американец оказался одержим Эпштейном
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marco Bello / Reuters

24-летний американец, нейтрализованный сотрудниками секретной службы у дома президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, оказался одержим делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает TMZ.

По данным источников, Остин Такер Мартин, работавший в престижном гольф‑клубе в Северной Каролине, был глубоко встревожен делом Эпштейна, считая его правительственным заговором. За неделю до попытки проникновения в Мар-а-Лаго он отправил коллеге сообщение, в котором назвал опубликованные файлы финансиста свидетельством «реального и неоспоримого зла». Сослуживцы Мартина рассказали, что мужчина часто рассуждал о том, как «могущественные люди уходят от ответственности» за преступления, вскрывшиеся благодаря документам Эпштейна. При этом он открыто поддерживал Дональда Трампа, называя его сильным лидером, и регулярно обсуждал с коллегами свою христианскую веру.

При этом, по словам близких, помимо политических убеждений Мартин испытывал все большую фрустрацию из‑за финансовых трудностей. Он жаловался, что молодым людям приходится работать на двух работах или жить с соседями, чтобы свести концы с концами. Американец даже пытался создать профсоюз для повышения зарплат, но никто из коллег его не поддержал. Сам Мартин жил с родителями и подрабатывал уличным художником. В день инцидента Мартин попытался проникнуть в резиденцию действующего президента США, имея при себе дробовик и канистру с топливом. Расследование продолжается, однако знакомые мужчины настаивают, что он был добрым, но психически неустойчивым человеком. По их словам, к трагедии привела одержимость теориями заговора в сочетании с бытовыми проблемами.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала о постоянных проблемах в расследованиях дела Джеффри Эпштейна. По ее словам, они начались еще при президенте Джордже Буше-младшем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам. Они используют SMS-бомбинг и подстраивают блокировку счетов

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Нейтрализованный при попытке проникнуть в дом Трампа мужчина оказался одержим Эпштейном

    В США назвали сроки заключения мирного соглашения по Украине

    В России пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

    Бывший глава правительства Украины назвал причину отсутствия прогресса на переговорах

    ЕС продлил санкции против России

    Опубликованы кадры мощного пожара в Подмосковье

    Норвежская лыжница назвала идиотизмом женский марафон на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok