Россияне раскрыли масштабы поборов в школах

Опрос «Ленты.ру» показал, что 55 % россиян сталкивались с поборами в школах

Больше половины читателей «Ленты.ру» признались, что сталкивались с поборами в школах — необходимостью сбрасываться «на шторы» и на многое другое. Это показали результаты опроса, проведенного редакцией, в котором приняли участие более 20 тысяч человек.

Из этого числа 43 процента заявили, что в школах их часто призывают сдавать деньги на нужды учебного заведения, еще 12 процентов признались, что также сбрасываются, но очень редко. Таким образом, с поборами в школах сталкивались 55 процентов проголосовавших. Только 15 процентов заявили, что в их школах никогда такого не происходит. Еще 30 процентов опрошенных читателей не знают, что происходит в школах.

Опрос проводился с 3 по 9 февраля, в нем приняли участие 20 437 человек.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» прокомментировала результаты опроса и заявила, что школьные поборы незаконны. Депутат напомнила, что среднеобразовательные школы — это учреждения, которые должны содержаться за счет бюджета, а «любые инвестиции в них должны проходить через родительский комитет и через совет школы».

Если это происходит без согласия родительского комитета, то это нарушение всех существующих законов, норм, распоряжений Нина Останина депутат Госдумы

Решившим жаловаться на поборы родителям Останина посоветовала быть осторожнее. «Психология людей такова, что если это педагог или директор, потом могут на ребенке отыграться», — предупредила она.

По мнению парламентария, уголовное или административное наказание за поборы вводить не стоит, потому что учитель — это не только человек, который учит предмету, но и образец для подражания в глазах детей. «Учитывая тот факт, что у сегодня образовательные организации испытывают значительный кадровый дефицит, начинать решать вопрос с поборами надо не с них, а с образования самих педагогов. В вузах должны учить не только предметников, но и всесторонне развитых людей, которые будут для ребенка образцом для подражания», — заключила депутат.

Ранее «Лента.ру» узнала отношение россиян к идее вернуть в школы оценки за поведение. Большинство опрошенных — 81 процент (29 729 человек) — оказались обеспокоены вопросом дисциплины в учебных заведениях и поддержали инициативу. Лишь 11 процентов сочли, что ужесточать меры нет необходимости. Комментируя результаты опроса, эксперт в области социологии образования Даниил Александров подчеркнул, что родители хотят отправлять ребенка в безопасную школу. Однако, когда замечания касаются их сына или дочери, восприятие резко меняется.