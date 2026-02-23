Реклама

Во Франции выдвинули вотум недоверия правительству

«Национальное объединение» Ле Пен выдвинуло вотум недоверия правительству
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен выдвинула вотум недоверия правительству Франции. Об этом написали на официальной странице партийной фракции в Национальном собрании в социальной сети X.

Поводом для этого стала новая энергетическая стратегия, которая была принята властями страны без одобрения парламентом. Предполагается, что она потребует 300 миллиардов евро, которые должны будут поступить в бюджет за счет повышения налогов или счетов за электроэнергию.

«Это энергетическое планирование, навязанное силой вопреки парламенту и противоречащее интересам Франции и французов», — написали представители партии.

Ранее сообщалось, что в «Национальном объединении» произошел раскол по вопросу отношений с Россией. При этом действующий председатель партии Жордан Барделла относится к сторонникам поддержки Украины, указывает издание Politico.

