Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 29 января 2026Мир

Во французской партии произошел раскол из-за отношений с Россией

Politico: В партии Ле Пен произошел раскол из-за вопроса об отношениях с Россией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во французской партии «Национальное объединение» (RN), которую возглавляет политик Марин Ле Пен, произошел раскол во мнениях в вопросе отношений с Россией. Такие данные приводит газета Politico со ссылкой на французского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«[В партии есть] традиционная пророссийская фракция и проукраинская, прозападная фракция. Между ними есть большая группа, которая не слишком задумывается над этими вопросами: они в корне пророссийские, но поняли, что это не очень хорошо с точки зрения выборов», — уточнил собеседник издания.

В результате один из лагерей придерживается позиции, близкой к позиции Москвы, политики согласны с тем, что именно расширение НАТО на восток положило начало специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Их оппоненты — соратники Жордана Барделла — имеют прямо противоположную точку зрения.

Ранее Ле Пен раскритиковала главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за единоличное принятие решений. Политик понадеялась на то, что фон дер Ляйен «поставят на место».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина должна изменить границы, отдав Донбасс». В Раде сделали резонансное заявление. Что ожидают от Киева?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В Госдуме назвали причины ударов ВСУ по мирным жителям

    Венесуэла согласилась ежемесячно предоставлять «бюджет» Трампу

    У России и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

    Во французской партии произошел раскол из-за отношений с Россией

    Бывший российский депутат пожаловался на здоровье и потерю веса в СИЗО

    Трамп сделает заявление

    В России вспомнили слова Жириновского о дате окончания СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok