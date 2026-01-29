Во французской партии произошел раскол из-за отношений с Россией

Politico: В партии Ле Пен произошел раскол из-за вопроса об отношениях с Россией

Во французской партии «Национальное объединение» (RN), которую возглавляет политик Марин Ле Пен, произошел раскол во мнениях в вопросе отношений с Россией. Такие данные приводит газета Politico со ссылкой на французского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«[В партии есть] традиционная пророссийская фракция и проукраинская, прозападная фракция. Между ними есть большая группа, которая не слишком задумывается над этими вопросами: они в корне пророссийские, но поняли, что это не очень хорошо с точки зрения выборов», — уточнил собеседник издания.

В результате один из лагерей придерживается позиции, близкой к позиции Москвы, политики согласны с тем, что именно расширение НАТО на восток положило начало специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Их оппоненты — соратники Жордана Барделла — имеют прямо противоположную точку зрения.

Ранее Ле Пен раскритиковала главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за единоличное принятие решений. Политик понадеялась на то, что фон дер Ляйен «поставят на место».