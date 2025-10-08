Мир
18:01, 8 октября 2025Мир

Во Франции выразили недовольство главой Еврокомиссии

Ле Пен раскритиковала главу ЕК фон дер Ляйен за единоличное принятие решений
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за единоличное принятие решений. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала BFMTV.

«Фон дер Ляйен присваивает себе полномочия, изображая из себя главу государства, принимает решения, никого не спрашивая, даже Евросовет», — отметила Ле Пен, комментируя переговоры главы ЕК с МЕРКОСУР.

Политик понадеялась на то, что фон дер Ляйен «поставят на место». По словам Ле Пен, этого не сможет сделать президент Франции Эммануэль Макрон, поскольку он «мирится с ее выходками».

Ранее Ле Пен заявила, что парламентская фракция правой партии «Национальное объединение» проголосует за недоверие любому следующему правительству Франции. Она призвала президента страны Эммануэля Макрона «очень серьезно задуматься» над тем, чтобы распустить парламент и даже уйти в отставку, поскольку политический кризис затянулся.

