Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

Ле Пен заявила, что ее фракция проголосует за недоверие любому правительству

Парламентская фракция правой партии «Национальное объединение» проголосует за недоверие любому следующему правительству Франции. Об этом заявила лидер фракции Марин Ле Пен в эфире телеканала LCI.

«Я поддержу любую резолюцию о недоверии. Абсолютно любую», — сказала она.

По словам политика, предложения о приостановке пенсионной реформы 2023 года, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, являются лишь попыткой властей выиграть время со стороны правящего блока.

Лидер «Национального объединения» также призвала президента Франции Эммануэля Макрона «очень серьезно задуматься» над тем, чтобы распустить парламент и даже уйти в отставку, поскольку политический кризис в стране затянулся.

Ранее Бюро Национального собрания Франции сочло неприемлемым предложение об объявлении импичмента Макрону. Против инициативы проголосовали все депутаты партии Макрона, за выступили левые, зеленые и социалисты.