13:36, 8 октября 2025Мир

Во Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Французский парламент счел неприемлемым импичмент Макрону
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Бюро Национального собрания (высший коллегиальный орган нижней палаты парламента) Франции сочло неприемлемым предложение об объявлении импичмента президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает издание Figaro.

Предложение было внесено оппозиционной левой партией «Непокорившаяся Франция». Против инициативы проголосовали все депутаты партии Макрона, за проголосовали левые, зеленые и социалисты. Депутаты партии «Национальное объединение» воздержались от голосования.

Ранее с призывом объявить импичмент Макрону выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Заявление политика прозвучало на фоне обострения политической ситуации во Франции после роспуска парламента и досрочных выборов. По словам Филиппо, французский лидер готов пойти на все ради сохранения власти.

«Этот контроль в любом случае обеспечит его дружище [глава Конституционного совета республики Ричард] Ферран!.. Поэтому срочно нужно убрать Макрона! Импичмент. Проснитесь. И действуйте!» — написал он.

