Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:16, 6 октября 2025Мир

Во Франции призвали объявить импичмент Макрону

Филиппо: Президенту Франции Макрону следует объявить импичмент
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо объявить импичмент. С таким призывом выступил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Заявление политика прозвучало на фоне обострения политической ситуации во Франции после роспуска парламента и досрочных выборов. По словам Филиппо, французский лидер готов пойти на все ради сохранения власти.

«Этот контроль в любом случае обеспечит его дружище [глава Конституционного совета республики Ричард] Ферран!.. Поэтому срочно нужно убрать Макрона! Импичмент. Проснитесь. И действуйте!» — написал Филиппо.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя менее месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика предложенного им состава правительства, в частности, со стороны правых партий.

Лекорню объяснил свой уход с поста невозможностью найти компромисс между поляризованными политическими силами внутри страны. Он подчеркнул, что старался «проложить путь вперед», однако «партийные аппетиты» сделали достижение договоренностей практически невозможным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

    Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости