Во Франции призвали объявить импичмент Макрону

Филиппо: Президенту Франции Макрону следует объявить импичмент

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо объявить импичмент. С таким призывом выступил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Заявление политика прозвучало на фоне обострения политической ситуации во Франции после роспуска парламента и досрочных выборов. По словам Филиппо, французский лидер готов пойти на все ради сохранения власти.

«Этот контроль в любом случае обеспечит его дружище [глава Конституционного совета республики Ричард] Ферран!.. Поэтому срочно нужно убрать Макрона! Импичмент. Проснитесь. И действуйте!» — написал Филиппо.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя менее месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика предложенного им состава правительства, в частности, со стороны правых партий.

Лекорню объяснил свой уход с поста невозможностью найти компромисс между поляризованными политическими силами внутри страны. Он подчеркнул, что старался «проложить путь вперед», однако «партийные аппетиты» сделали достижение договоренностей практически невозможным.