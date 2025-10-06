Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 6 октября 2025Мир

Премьер Франции назвал причину своей отставки

Лекорню: Быть ​​премьер-министром Франции — трудная задача
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что его уход с поста был вызван невозможностью найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны. Его слова передает The Washington Post.

«Быть ​​премьер-министром — трудная задача, особенно в данный момент», — сказал политик.

При этом Лекорню подчеркнул, что старался «проложить путь вперед», однако «партийные аппетиты» сделали поиск компромисса практически невозможным. «Каждая политическая партия ведет себя так, как будто у нее есть собственное большинство в парламенте», — добавил он.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя меньше месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика кабинета Лекорню, в частности, со стороны правых партий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Биржевая стоимость бензина в России достигла максимума

    Успенская вышла на связь после срочной операции

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости