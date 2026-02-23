Врач назвала противопоказания для диет с целью похудения

Врач Боровская назвала хронические заболевания противопоказанием для диет

Гастроэнтеролог Наталья Боровская предупредила, что резкое изменение рациона может навредить людям с хроническими заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам. Об этом сообщает РИА Новости.

Доцент Школы медицины Дальневосточного федерального университета отметила, что в преддверии весны многие начинают заниматься похудением, увлекаясь всевозможными диетами. Однако подобные эксперименты с питанием имеют строгие противопоказания. Врач назвала в их числе хронические болезни желудочно‑кишечного тракта, почек, эндокринные нарушения и расстройства обмена веществ. Кроме того, абсолютными противопоказаниями к диетам являются беременность, грудное вскармливание и детский возраст.

Специалист подчеркнула, что прежде чем садиться на диету, необходимо проконсультироваться с врачом и оценить состояние здоровья. Бездумные ограничения в еде вместо стройной фигуры могут привести к серьезным осложнениям имеющихся заболеваний.

