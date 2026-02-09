Реклама

19:25, 9 февраля 2026

Названа неожиданная причина усиливающегося зимой аппетита

Нутрициолог Гейкало: Зимой больше хочется есть из-за скрытого обезвоживания
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: La Famiglia / Shutterstock / Fotodom

Дипломированный нутрициолог Coral Club Ирина Гейкало объяснила, почему зимой аппетит усиливается, тяга к жирной и калорийной пище возрастает. Неожиданную причину этого она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалистки, в холода больше хочется есть из-за скрытого обезвоживания. «Зимой ощущение жажды притупляется: мы меньше потеем, не ощущаем жары и реже вспоминаем о том, что надо пить воду. При этом потребность организма в гидратации сохраняется, а иногда даже возрастает из-за сухого воздуха и повышенных потерь через дыхание», — рассказала Гейкало.

Она предупредила, что даже легкое, но хроническое обезвоживание повышает утомляемость, снижает концентрацию внимания и в разы усиливает тягу к калорийной пище, особенно к сладкой или соленой. В таких условиях мозг интерпретирует нехватку воды как дефицит энергии, а чувство внезапного голода возникает тогда, когда организму на самом деле требуется восполнить водный баланс, отметила нутрициолог.

Ранее врач-терапевт, нутрициолог Марина Степаненко назвала самые недооцененные доступные продукты. Рекордсменом по полезным свойствам эксперт назвала морскую капусту.

    Обсудить
