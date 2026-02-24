Смартфоны Samsung призвали не покупать в феврале

В Android Authority призвали не покупать смартфоны Samsung до анонса Galaxy S26

Журналисты издания Android Authority предостерегли пользователей от покупки смартфонов серии Samsung Galaxy S25. Об этом сообщается на сайте медиа.

Авторы портала призвали потребителей не приобретать устройства серии Galaxy S — особенно модели актуальной линейки Galaxy S25 — до конца февраля. По их словам, в ближайшее время Samsung должна представить новые смартфоны, которые будут лучше нынешних по техническим характеристикам.

«Какими бы надежными ни были бы эти смартфоны для некоторых людей, покупка Galaxy S25 прямо сейчас была бы большой ошибкой», — заявил автор издания Джо Маринг. Специалист посоветовал дождаться анонса серии Galaxy S26 и уже тогда принять решение.

В материале говорится, что, судя по слухам, серия Galaxy S26 не будет сильно отличаться от актуальной линейки устройств. Однако, во-первых, некоторые новые функции девайсы все же получат — более мощный процессор, увеличенный аккумулятор, экран с функцией приватности у Galaxy S26 Ultra. Во-вторых, Маринг предсказал, что после презентации новых устройств цены на текущие модели должны упасть — их можно будет приобрести по хорошей цене.

В середине февраля корпорация Samsung анонсировала презентацию 25 февраля. По мнению многих изданий и IT-блогеров, на ней компания представит смартфоны серии Galaxy S26.