Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:58, 11 февраля 2026Наука и техника

Названа дата выхода Samsung Galaxy S26

Samsung представит смартфоны серии Samsung Galaxy S26 25 февраля
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tinhkhuong / Shutterstock / Fotodom  

Южнокорейская корпорация Samsung представит смартфоны серии Galaxy S26 25 февраля. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что компания готовит выход смартфонов новой линейки Galaxy S. Мероприятие состоится 25 февраля в американском Сан-Франциско в 21:00 по московскому времени. «Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть презентацию новейших разработок Samsung Galaxy — знаменующую новый этап в эре искусственного интеллекта (ИИ), когда интеллект становится по-настоящему персонализированным и адаптивным», — заметили в Samsung.

В корпорации не назвали устройства, которые покажут 25 февраля, но журналисты издания SamMobile предположили, что в эту дату компания покажет три смартфона — Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. «Компания представит те же три основные модели, которые мы привыкли видеть в каждом новом флагманском смартфоне Galaxy S», — подчеркнули авторы. Также фирма должна анонсировать наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro.

Также специалисты обратили внимание, что Samsung уже открыла предзаказ на устройства. Пользователям предложили зарегистрироваться на сайте и получить скидку на покупку смартфонов.

В начале февраля на российском рынке появился самый дорогой смартфон Samsung — складной аппарат Galaxy Z Trifold. Телефон с тройным экраном оценили в 500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В МИД Украины высказались об ударах по инфраструктуре Казахстана

    В Госдуме предрекли волну мошенничества с Telegram

    В московском дворе нашли множество мертвых кошек

    В парламенте Италии раскритиковали Зеленского и помощь Киеву

    Редкий «Буран» заметили в зоне СВО

    Токаев подписал указ о референдуме по новой Конституции Казахстана

    Эксперт оценил поставки Францией самолетов Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok