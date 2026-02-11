Названа дата выхода Samsung Galaxy S26

Samsung представит смартфоны серии Samsung Galaxy S26 25 февраля

Южнокорейская корпорация Samsung представит смартфоны серии Galaxy S26 25 февраля. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что компания готовит выход смартфонов новой линейки Galaxy S. Мероприятие состоится 25 февраля в американском Сан-Франциско в 21:00 по московскому времени. «Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть презентацию новейших разработок Samsung Galaxy — знаменующую новый этап в эре искусственного интеллекта (ИИ), когда интеллект становится по-настоящему персонализированным и адаптивным», — заметили в Samsung.

В корпорации не назвали устройства, которые покажут 25 февраля, но журналисты издания SamMobile предположили, что в эту дату компания покажет три смартфона — Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. «Компания представит те же три основные модели, которые мы привыкли видеть в каждом новом флагманском смартфоне Galaxy S», — подчеркнули авторы. Также фирма должна анонсировать наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro.

Также специалисты обратили внимание, что Samsung уже открыла предзаказ на устройства. Пользователям предложили зарегистрироваться на сайте и получить скидку на покупку смартфонов.

В начале февраля на российском рынке появился самый дорогой смартфон Samsung — складной аппарат Galaxy Z Trifold. Телефон с тройным экраном оценили в 500 тысяч рублей.