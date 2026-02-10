Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:20, 10 февраля 2026Наука и техника

В России появился смартфон Samsung за полмиллиона рублей

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Trifold оценили в России в 500 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: galaxystore.ru

На российском рынке появился самый дорогой смартфон Samsung — складной аппарат Galaxy Z Trifold. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Предзаказы на модель одним из первых начал принимать магазин Galaxystore. Девайс оценили в 499 990 рублей. Смартфон будет доступен в одной модификации с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти и в цвете «Черный карбон».

Ретейлер пообещал выдавать предзаказы с 24 февраля. Оформить заказ на смартфон за полмиллиона рублей можно будет до 13 февраля. Для сравнения, в США телефон с тройным экраном оценили в 2899 долларов, или около 224 тысяч рублей.

Galaxy Z Trifold представили в конце октября 2025 года. Корпус аппарата складывается из трех экранов, общая диагональ которых составляет 10 дюймов. Смартфон вышел с процессором Snapdragon 8 Elite, 16 гигабайтами оперативной памяти, накопителем до 1 терабайта, тройной камерой разрешением 200, 10 и 12 мегапикселей и аккумулятором емкостью 5600 миллиампер-часов.

В конце января журналисты издания Tech Advisor заявили, что Samsung Galaxy Z TriFold не имеет поддержки стилуса и сильно пачкается при использовании. Самой большой проблемой флагмана назвали его цену — «она совершенно невероятная».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

    Врач призвал отказаться от нескольких продуктов на ужин ради крепкого сна

    Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

    Долги американцев рекордно выросли

    В одном районе Москвы внезапно появился снежный зоопарк

    США ввели санкции против гражданина России

    Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok