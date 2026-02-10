В России появился смартфон Samsung за полмиллиона рублей

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Trifold оценили в России в 500 тысяч рублей

На российском рынке появился самый дорогой смартфон Samsung — складной аппарат Galaxy Z Trifold. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Предзаказы на модель одним из первых начал принимать магазин Galaxystore. Девайс оценили в 499 990 рублей. Смартфон будет доступен в одной модификации с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти и в цвете «Черный карбон».

Ретейлер пообещал выдавать предзаказы с 24 февраля. Оформить заказ на смартфон за полмиллиона рублей можно будет до 13 февраля. Для сравнения, в США телефон с тройным экраном оценили в 2899 долларов, или около 224 тысяч рублей.

Galaxy Z Trifold представили в конце октября 2025 года. Корпус аппарата складывается из трех экранов, общая диагональ которых составляет 10 дюймов. Смартфон вышел с процессором Snapdragon 8 Elite, 16 гигабайтами оперативной памяти, накопителем до 1 терабайта, тройной камерой разрешением 200, 10 и 12 мегапикселей и аккумулятором емкостью 5600 миллиампер-часов.

В конце января журналисты издания Tech Advisor заявили, что Samsung Galaxy Z TriFold не имеет поддержки стилуса и сильно пачкается при использовании. Самой большой проблемой флагмана назвали его цену — «она совершенно невероятная».