Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:41, 28 января 2026Наука и техника

Перечислены недостатки самого дорогого смартфона Samsung

Samsung Galaxy Z TriFold раскритиковали из-за высокой цены и отсутствия стилуса
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robert Way / Shutterstock / Fotodom  

Samsung Galaxy Z TriFold не имеет поддержки стилуса и сильно пачкается при использовании. Об этом сообщает издание Tech Advisor.

В конце января смартфон Samsung с тройным экраном появился в американской продаже. Девайс стоит 2900 долларов (около 220 тысяч рублей) — это самый дорогой смартфон корейского бренда. Журналисты протестировали гаджет и перечислили его преимущества и недостатки.

Авторы отметили, что аппарат имеет очень тонкий корпус. Однако на нем и на его экране очень быстро собираются отпечатки пальцев. Судя по всему, телефон не имеет защитного покрытия. Также они раскритиковали аппарат из-за отсутствия поддержки стилуса. По мнению специалистов, смартфону с большим экраном он был бы очень кстати.

Самой большой проблемой Galaxy Z TriFold назвали его цену — «она совершенно невероятная». Устройство Samsung стоит как два или три флагманских смартфона. «Однако, если вы ищете смартфон, опережающий свое время, то Galaxy Z TriFold — это то, что вам нужно», — подытожили авторы.

В середине января пользователи складного Samsung Galaxy Z TriFold начали жаловаться на поломки дисплея. У некоторых владельцев на экране устройства появились полоски битых пикселей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Опустошители» прибыли в Иран. В сеть попали первые фото техники

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Подушка спасла спящего мужчину от пули

    Раскрыты секретные коды для смартфонов

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok