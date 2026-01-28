Перечислены недостатки самого дорогого смартфона Samsung

Samsung Galaxy Z TriFold раскритиковали из-за высокой цены и отсутствия стилуса

Samsung Galaxy Z TriFold не имеет поддержки стилуса и сильно пачкается при использовании. Об этом сообщает издание Tech Advisor.

В конце января смартфон Samsung с тройным экраном появился в американской продаже. Девайс стоит 2900 долларов (около 220 тысяч рублей) — это самый дорогой смартфон корейского бренда. Журналисты протестировали гаджет и перечислили его преимущества и недостатки.

Авторы отметили, что аппарат имеет очень тонкий корпус. Однако на нем и на его экране очень быстро собираются отпечатки пальцев. Судя по всему, телефон не имеет защитного покрытия. Также они раскритиковали аппарат из-за отсутствия поддержки стилуса. По мнению специалистов, смартфону с большим экраном он был бы очень кстати.

Самой большой проблемой Galaxy Z TriFold назвали его цену — «она совершенно невероятная». Устройство Samsung стоит как два или три флагманских смартфона. «Однако, если вы ищете смартфон, опережающий свое время, то Galaxy Z TriFold — это то, что вам нужно», — подытожили авторы.

В середине января пользователи складного Samsung Galaxy Z TriFold начали жаловаться на поломки дисплея. У некоторых владельцев на экране устройства появились полоски битых пикселей.