Самый дорогой смартфон Samsung начал ломаться

Пользователи Samsung Galaxy Z TriFold пожаловались на треснувшие дисплеи

Пользователи складного Samsung Galaxy Z TriFold начали жаловаться на поломки дисплея. Об этом сообщает профильное издание 9to5Google.

Авторы обратили внимание на сообщение пользователя Galaxy Z TriFold на официальном форуме Samsung. Пользователь заявил, что спустя месяц после покупки телефона один из трех сегментов экрана сломался: он перестал реагировать на касания, на дисплее проявилась полоска битых пикселей.

Galaxy Z TriFold считается самым дорогим смартфоном бренда, его стоимость составляет 3,59 миллионов вон, или около 192 тысяч рублей. Владелец аппарата признался, что теперь ему, видимо, придется чинить девайс: с 50-процентной скидкой для первых покупателей устройства ремонт обойдется в 1,3 миллиона вон, или около 70 тысяч рублей.

Журналисты 9to5Google рассказали, что они также пострадали ранее. По словам авторов, у их Galaxy Z TriFold, который был на обзоре в редакции, внезапно треснул экран. Причину поломки выяснить не удалось.

Специалисты медиа заключили, что покупка складного устройства остается рискованным предприятием. В этой связи они рекомендовали оформлять страховку на смартфон.

В конце декабря известный блогер Зак Нельсон протестировал прочность Samsung Galaxy Z TriFold. Энтузиасту удалось без особых усилий сломать дисплей девайса.