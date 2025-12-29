Реклама

Наука и техника
04:33, 29 декабря 2025

Самый дорогой смартфон Samsung провалил тест на прочность

Складной Samsung Galaxy Z TriFold сломался в ходе теста на прочность
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: JerryRigEverything / YouTube

Известный блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, протестировал прочность Samsung Galaxy Z TriFold. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Galaxy Z TriFold — складывающийся втрое аппарат, который считается самым дорогим смартфоном бренда. В Южной Кореи он стоит 3,59 миллиона вон, или около 190 тысяч рублей. В классическом тесте на изгиб Нельсону удалось очень быстро сломать корпус устройства.

В ходе тестирования девайс провалил тест на сыпучие вещества, который блогер проводит с каждым складным телефоном. После того, как автор посыпал гаджет песком, его шарнир начал скрипеть при каждом открытии и закрытии. Также след от зажигалки, которую JerryRigEverything поднес к экрану гаджета, не исчез спустя время, как это было с другими смартфонами.

В ходе теста на изгиб блогер попробовал вывернуть конструкцию смартфона наружу, хотя гибкий экран аппарата складывается только вовнутрь. Дисплей Galaxy Z TriFold почти сразу сломался и выключился. Зак Нельсон заключил, что если экран флагмана Samsung вышел из строя, то его замена обойдется очень дорого.

Ранее энтузиасты из Кореи доказали, что Samsung Galaxy Z TriFold сможет выдержать более 140 тысяч складываний. Чтобы проверить устройство, блогеры трое суток складывали и раскладывали экран смартфона.

