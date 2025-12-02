Samsung назвала стоимость тройного смартфона

Складывающийся втрое Samsung Galaxy Z TriFold оценили в 190 тысяч рублей

Корпорация Samsung официально представила свой первый смартфон, складывающийся втрое. Об этом сообщает Reuters.

Корейская компания анонсировала Galaxy Z TriFold в конце октября. В начале зимы фирма назвала стоимость и характеристики устройства. Аппарат получил корпус толщиной 3,9 миллиметра, внутренний складной 10-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X QXGA+, внешний 6,5-дюймовый экран. Девайс может складываться втрое.

Стоимость Galaxy Z TriFold в Южной Кореи составит 3,59 миллионов вон, или около 190 тысяч рублей. Складной девайс поступит в продажу 12 декабря в Китае, Сингапуре, Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Запуск устройства в США ожидают в первом квартале 2026 года. Стоимость смартфона может меняться в зависимости от конкретного рынка.

В Samsung также уточнили, что флагман работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, имеет 16 гигабайт оперативной и от 512 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5600 миллиампер-часов. Гаджет получил тройную камеру, состоящую из 200-мегапиксельного широкоугольного объектива, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора и 10-мегапиксельного телеобъектива.

«Trifold — это продукт первого поколения, и это первый случай коммерческого использования такой конструкции, поэтому сложно представить, что Samsung будет продвигать его большими объемами на данном этапе», — отреагировал на выход устройства старший аналитик NH Investment & Securities Рю Ен Хо.

В начале декабря издание Sedaily заявило, что новые смартфоны Samsung могут подорожать из-за резкого роста стоимости оперативной памяти.