Мир
16:18, 24 февраля 2026Мир

Министр обороны Германии высказался о поставках Taurus Украине

Писториус: Германия исключает поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Власти Германии исключают поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину из-за риска эскалации конфликта. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Я могу только повторить, что Taurus не решит и не закончит эту войну», — отметил он.

По словам Писториуса, поставки Taurus приведут к эскалации конфликта и Берлину не следует накалять обстановку.

В декабре 2025 года сообщалось о значительном сокращении выдачи Германией разрешений на поставки вооружений Киеву, а также о значительном снижении экспорта вооружений на Украину.

