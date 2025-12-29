Реклама

29 декабря 2025

Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину

Виктория Кондратьева
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает N-TV.

«После двух рекордных лет экспортные лицензии на немецкое вооружение в этом году демонстрируют значительное снижение», — говорится в материале.

Согласно ответу Федерального министерства экономики и энергетики на запрос депутата от Левой партии Ульриха Тодена, правительство Германии одобрило экспорт вооружений и другой военной техники на сумму 8,4 миллиарда евро в период с 1 января по 8 декабря 2025 года.

В предыдущие два года объем одобренных поставок достиг рекордных показателей в 13,33 миллиарда евро (2024 год) и 12,15 миллиарда евро (2023 год).

В письме особо отмечается значительное снижение экспорта вооружений на Украину, стоимость которого составляет 1,14 миллиарда евро. За весь предыдущий год общая стоимость экспорта составила 8,15 миллиарда евро.

Ранее бывший глава партии «Зеленые» Омид Нурипур призвал канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине ракеты Taurus. Он отметил, что недостаточно поддерживать Украину по телефону, и потребовал оказать Киеву реальную военную помощь.

