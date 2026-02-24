Реклама

15:59, 24 февраля 2026Путешествия

Россиянка описала жесткую посадку самолета в Таиланде словами «что-то бахнуло»

Самолет AZUR air жестко приземлился на Пхукете 23 февраля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: boyphare / Shutterstock / Fotodom

Российская пассажирка авиакомпании AZUR air описала жесткую посадку самолета на Пхукете, Таиланд, словами «что-то бахнуло». Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что инцидент произошел 23 февраля на борту лайнера, летевшего из Екатеринбурга на тайский остров. Одна из пассажирок рассказала, что лайнер тряхнуло перед посадкой, после чего он еще час кружил в небе на аэропортом. Приземлился борт со второй попытки.

В авиагавани его встретила команда пожарных. После посадки пилот объявил, что в самолете была неисправность.

В AZUR air заявили, что борт приземлился в штатном режиме и никто не пострадал. «Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета на Пхукете для уточнения причин посадки», — отметили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что сотни россиян застряли на Пхукете из-за поломки шасси у самолета авиакомпании AZUR air. Рейс с Пхукета в Минеральные Воды должен был вылететь 23 февраля, однако отправление было отложено на 33 часа.

