Сотни россиян застряли на острове Таиланда из-за поломки самолета

Shot: 300 россиян застряли на Пхукете из-за поломки шасси у самолета Azur Air

Сотни россиян застряли на острове Таиланда из-за поломки шасси у самолета авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Рейс с Пхукета в Минеральные Воды должен был вылететь 23 февраля, однако отправление было отложено на 33 часа. Причиной задержки стали технические неполадки у Boeing 767-300.

Представители российского авиаперевозчика сообщили источнику, что планируют отправить борт 25 февраля в 2:40 по московскому времени. Все пассажиры на данный момент размещены в местных гостиницах, им также предоставлены горячее питание и напитки.

Ранее туристы на два часа застряли в аэропорту Вьетнама из-за технических неполадок с бортом Azur Air. Лайнер не смог взлететь.