Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:25, 24 февраля 2026Путешествия

Сотни россиян застряли на острове Таиланда из-за поломки самолета

Shot: 300 россиян застряли на Пхукете из-за поломки шасси у самолета Azur Air
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Сотни россиян застряли на острове Таиланда из-за поломки шасси у самолета авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Рейс с Пхукета в Минеральные Воды должен был вылететь 23 февраля, однако отправление было отложено на 33 часа. Причиной задержки стали технические неполадки у Boeing 767-300.

Представители российского авиаперевозчика сообщили источнику, что планируют отправить борт 25 февраля в 2:40 по московскому времени. Все пассажиры на данный момент размещены в местных гостиницах, им также предоставлены горячее питание и напитки.

Ранее туристы на два часа застряли в аэропорту Вьетнама из-за технических неполадок с бортом Azur Air. Лайнер не смог взлететь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Назван простой способ снизить риск болезней сердца

    В России ограничат возможности для исследований рынков товаров

    Песков высказался о надеждах России по СВО

    В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

    Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

    Песков указал на планы Запада по сокрушению России

    Песков заявил о влиянии СВО на россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok