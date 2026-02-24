Реклама

Ценности
07:29, 24 февраля 2026Ценности

Специалистка по биомеханике раскрыла признаки неподходящего бюстгальтера

Спортивный инженер Томас-Уэлленд: Косточки бра не должны заходить на грудь
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Greens and Blues / Shutterstock / Fotodom

Спортивный инженер, специалистка по биомеханике и эксперт по бра-фиттингу Мари Томас-Уэлленд из Англии раскрыла признаки неподходящего бюстгальтера. Видео на данную тему появилось в ее TikTok-аккаунте.

Основательница бренда спортивной одежды Maaree, которая занималась тестированием бюстгальтеров известных спортивных марок в Университете Лафборо, отметила, что многие женщины носят бра неправильного размера. Среди указывающих на это признаков она назвала ситуацию, когда резинка изделия постоянно задирается на спине и ее приходится опускать вниз. Также о неудачной покупке сигнализирует необходимость регулярно укорачивать бретели.

Кроме того, по словам специалистки, ткань вещи не должна натирать кожу, а косточки — врезаться в тело. «Косточки или края чашек ни в коем случае не должны заходить на мягкие ткани груди. Они должны только окружать ее. Если чашка врезается в грудь, это явный признак того, что размер подобран неправильно», — объяснила автор ролика.

Ранее в феврале эксперт по нижнему белью и основательница бренда Maison SL Сусана Лорена раскрыла простые способы выбрать идеальный бюстгальтер.

