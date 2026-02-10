Умер адвокат Генрих Падва

09:01, 10 февраля 2026Ценности

Раскрыты простые способы выбрать идеальный бюстгальтер

Daily Mail: Бюстгальтеры с косточками обеспечивают идеальную поддержку груди
Мария Винар

Фото: Unsplash

Эксперт по нижнему белью и основательница бренда Maison SL Сусана Лорена раскрыла простые способы выбрать идеальный бюстгальтер. Комментарий публикует Daily Mail.

В первую очередь, специалист призвала читательниц не отказываться от бюстгальтеров с косточками, несмотря на распространенное мнение о том, что они обеспечивают дискомфорт во время носки. По ее словам, такие модели могут стать неудобными из-за неправильно подобранного размера и многократной стирки в машине. Бюстгальтеры с косточками обеспечивают идеальную поддержку груди, пояснила Лорена. «Когда бюстгальтер сидит правильно, осанка улучшается, и женщины чувствуют себя комфортнее в своем теле. Это заметно», — подчеркнула собеседница издания.

Кроме того, Лорена порекомендовала во время покупки нижнего белья ориентироваться на свой гардероб. Так, бесшовный бюстгальтер нейтрального цвета лучше всего подходит под белые футболки, а шелковые и хлопковые модели телесных, белых и черных тонов практически универсальны и их можно носить с любой одеждой.

В заключение собеседница издания отметила, что идеальный бюстгальтер должен визуально приподнимать грудь. «Когда грудь находится в нужном положении, это меняет не только внешний вид женщины, но и ее самочувствие. Этот критерий мгновенно омолаживает», — подчеркнула эксперт.

Ранее британская компания Which?, продвигающая осознанные подходы к покупкам, высказалась об оптимальной частоте стирке нижнего белья и возмутила женщин.

