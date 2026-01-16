Женщины возмутились высказыванием об оптимальной частоте стирки бюстгальтеров

Британская компания Which?, продвигающая осознанные подходы к покупкам, высказалась об оптимальной частоте стирке нижнего белья и возмутила женщин. Соответствующие пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Компания разместила коллаж, на котором были изображены различные предметы одежды с указаниями по оптимальной частоте очищения их от грязи. Так, оказалось, что трусы, спортивные лосины и купальники необходимо стирать сразу после одной носки. При этом футболки, платья, пижамы и бюстгальтеры нужно загружать в барабан машины после трех-четырех носок, а толстовки, юбки и джинсы — после пяти-десяти. «Взгляните на это перед тем, как начать новую стирку. Хотя мы знаем, что эта тема может вызвать некоторые дискуссии», — отметили специалисты компании.

Пользовательницы сети не оценили данные рекомендации и принялись обсуждать их в комментариях. «Бюстгальтеры нужно стирать каждые два-три месяца», «Кому еще стало смешно от бюстгальтеров?», «Все необходимо стирать после каждой носки, кроме бюстгальтеров», «Хорошо, что я ношу черное белье», «Странные советы», — рассуждали юзерши.

В ноябре 2023 года блогерша, писательница и фитнес-тренер Лора Хеншоу из Австралии раскрыла частоту стирки своего бюстгальтера и вызвала споры в сети.