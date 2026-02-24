Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав из-за СМС

Верховный суд РФ отменил решение о лишении прав жительницы Сочи из-за СМС

Верховный суд (ВС) России отменил решение о лишении водительских прав жительницы Сочи, которое было вынесено в ее отсутствие из-за не доставленного ей СМС о дате слушаний. Об этом сообщает РАПСИ.

Женщина оспаривала решение о назначении ей штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года.

Из материалов следует, что она дала согласие на отправку ей сообщения о месте и времени рассмотрения административного дела. Однако ее не уведомили о судебном заседании, она не явилась, и решение о лишении ее прав было принято без нее, чем существенно нарушили ее права.

СМС было отправлено на другой номер, однако суд не удостоверился в том, что адресат не был оповещен. В связи с этим ВС счел, что права заявительницы были ущемлены.

