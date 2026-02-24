Ветхость теплосетей в России оценили

Износ теплосетей в некоторых городах России достиг 70-80 процентов

Износ теплосетей в некоторых городах России достигает 70-80 процентов. Ветхость коммуникаций оценили на заседании комитета Госдумы по энергетике, с материалами которого ознакомились «Известия».

В документах описаны риски такого положения дел. Так, ветшание теплосетевой инфраструктуры увеличивает вероятность аварий — до 80 процентов поломок в системе централизованного теплоснабжения происходит именно на тепловых сетях с высоким уровнем износа, уточнили в Госдуме.

При этом с текущими темпами замены инфраструктуры невозможно предотвратить дальнейшую деградацию теплосетей. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры остается критически высоким: из 170 тысяч километров линейных тепловых сетей около половины уже нуждаются в замене», — подчеркнул зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Ключевая проблема, по словам экспертов, в том, что совокупный износ продолжает расти. Каждый год в России аварийными признают около трех процентов теплосетей, тогда как обновляют около двух процентов. В результате вероятность масштабных коммунальных аварий только растет.

По данным Ростехнадзора, сейчас более 41 миллиона россиян проживают на территориях с ненадежными системами теплоснабжения. При этом средний уровень износа теплосетей по стране достигает 60-70 процентов, уточнил доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов.

Ранее россияне массово пожаловались на высокие счета за ЖКУ, которые выросли вдвое после индексации. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области. В частности, жительница Калининградской области заявила, что сумма в ее платежке за свет выросла в 6,5 раза, до 126 тысяч рублей.