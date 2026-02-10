Россиянка получила счет за свет на 126 тысяч рублей

В Калининградской области женщине пришел счет за свет на 126 тысяч рублей

Жительница Калининградской области получила в квитанции за январь счет за свет на 126 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Такую платежку за жилищно-коммунальные услуги прислали женщине в поселке Вишневка. Она проживает в одноэтажном здании площадью 170 квадратных метров. Внутри стоит обычная бытовая техника, майнинговой фермы нет.

За декабрь россиянке пришла обычная квитанция на 19 тысяч рублей, а за январь — в 6,5 раза больше. Сбытовая компания «Янтарьэнерго» не смогла объяснить потребительнице, с чем связан столь резкий рост платы. Вместо того чтобы выяснить причину случившегося, женщине посоветовали взять кредит для погашения долга.

Ранее россияне массово пожаловались на счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), выросшие вдвое после индексации. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области.