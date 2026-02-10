Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:53, 10 февраля 2026Экономика

Россиянка получила счет за свет на 126 тысяч рублей

В Калининградской области женщине пришел счет за свет на 126 тысяч рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жительница Калининградской области получила в квитанции за январь счет за свет на 126 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Такую платежку за жилищно-коммунальные услуги прислали женщине в поселке Вишневка. Она проживает в одноэтажном здании площадью 170 квадратных метров. Внутри стоит обычная бытовая техника, майнинговой фермы нет.

За декабрь россиянке пришла обычная квитанция на 19 тысяч рублей, а за январь — в 6,5 раза больше. Сбытовая компания «Янтарьэнерго» не смогла объяснить потребительнице, с чем связан столь резкий рост платы. Вместо того чтобы выяснить причину случившегося, женщине посоветовали взять кредит для погашения долга.

Ранее россияне массово пожаловались на счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), выросшие вдвое после индексации. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева. Кто он и что о нем известно?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Кристина Асмус рассказала о своем страхе словами «я ссу»

    В расправе над президентом федерации легкой атлетики России заподозрили его сына

    Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Россиян предупредили о последствиях полного отказа от кофе

    В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

    В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok