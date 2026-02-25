Альпинисты из российского села решили развлечься с водонапорной башней

Альпинисты из Челябинской области решили взобраться на водонапорную башню

Жители села Кременкула Челябинской области нашли необычное применение водонапорной башне. Местные альпинисты решили забраться на обледеневшее сооружение, пишет «Подъем».

Участники восхождения заявили, что идея была спонтанной. В администрации Сосновского муниципального округа, в свою очередь, отметили, что использовать башню таким образом нельзя, и рекомендовали собственнику постройки поставить ограждения.

«Жителей просят не посещать данный объект во избежание чрезвычайных ситуаций», — заявили власти.

Ранее сообщалось, что огражденный решеткой для защиты от вандалов памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге облили фекалиями.