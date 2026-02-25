Альпинисты из российского села решили развлечься с водонапорной башней

Жители села Кременкула Челябинской области нашли необычное применение водонапорной башне. Местные альпинисты решили забраться на обледеневшее сооружение, пишет «Подъем».
Участники восхождения заявили, что идея была спонтанной. В администрации Сосновского муниципального округа, в свою очередь, отметили, что использовать башню таким образом нельзя, и рекомендовали собственнику постройки поставить ограждения.
«Жителей просят не посещать данный объект во избежание чрезвычайных ситуаций», — заявили власти.
Ранее сообщалось, что огражденный решеткой для защиты от вандалов памятник братьям Люмьер в Екатеринбурге облили фекалиями.