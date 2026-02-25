Реклама

13:49, 25 февраля 2026Силовые структуры

Неаккуратный российский пенсионер сжег 24 дачи и лишил жизни человека

В Иркутской области пенсионера наказали работами за 24 сожженные дачи
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Иркутской области 75-летнему российскому пенсионеру дали полтора года исправительных работ за уничтожение чужого имущества, лесных насаждений и случайное лишение жизни человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в мае 2024 года осужденный решил сжечь траву и мусор недалеко от своей дачи. Сделано это было не аккуратно, должных мер к тушению костра предпринято не было. В итоге после тления пламя распространилось и сожгло дома и хозпостройки 24 граждан в нескольких СНТ. Пожар привел и к гибели пожилого мужчины, а также уничтожению лесных насаждений на 94 гектарах.

Ранее в Кронштадте россиянин сжег чужой автомобиль после спора о парковочном месте

